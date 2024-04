Menino faz apelo para recuperar bíblia que pertencia ao pai, vítima de Covid-19

Alto contraste

O menino Pierry, de 11 anos, já passou por vários momentos difíceis. Ele perdeu o pai para a Covid-19. Anderson, pai dele, tinha o costume de todos os dias ler a bíblia para os filhos. Depois que o pai morreu, Pierry não desgrudou mais do livro, que tinha uma dedicatória. A criança carregava a bíblia dentro da mochila para todos os cantos. Mas, a família foi assaltada em Cidade Kemel, na zona leste de São Paulo. Dois homens levaram o carro da família com a mala de Pierry junto. O carro foi recuperado, mas a mochila não. Agora, a família do menino faz um apelo para encontrar a bíblia.