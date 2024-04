Mistério de Matheus: jovem desaparece após suposto sequestro em viagem a trabalho

Alto contraste

Um jovem de São Paulo que atua com a instalação de gruas e elevadores foi fazer um trabalho com a empresa em Santa Catarina, foi levado por criminosos e está desaparecido. O rapaz de Barueri que foi levado do local onde estava hospedado em Joinville na hora em que preparava o jantar. O colega de trabalho também foi levado pelos bandidos, mas conseguiu escapar e fugiu de volta aqui para São Paulo. A família de Matheus está desesperada, pois ele pode ter sido confundido com o integrante de uma facção criminosa catarinense. Porém, na verdade é um trabalhador que foi ao sul do Brasil atender um cliente pela empresa em que trabalha.