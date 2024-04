Mistério: mulher liga para a polícia momentos antes de morrer asfixiada

Alto contraste

Uma mulher pede socorro, mas morre asfixiada. Verônica Zanoni foi encontrada caída em casa, socorrida, mas ela não sobreviveu. O marido apareceu nas imagens socorrendo a esposa. A casa tem câmeras internas e mostram ele tentando reanimar Verônica. A polícia começa a investigar e pede as imagens que antecedem a queda dela, mas esse flagrante não existe. O momento exato do ocorrido não foi filmado porque, de acordo com o empresário Ariel Zanoni, esposo de verônica, eles tinham por hábito cobrir a câmera para preservar a intimidade do casal. Ariel Zanoni já foi ouvido pela delegada responsável pelo inquérito que não encontrou elementos para pedir a prisão dele. O exame realizado na vítima não mostra lesões que comprovem uma briga.