Morador com esquizofrenia persegue vizinhança em condomínio no litoral paulista Um morador disse que já sofreu ameaças de morte

Moradores de um condomínio da Baixada Santista, litoral de São Paulo, afirmam que estão sendo perseguidos por um vizinho. O homem já foi flagrado furando o pneu da moto do Maurício Alberto. O veículo estava estacionado na garagem. Segundo os moradores, o vizinho sofre de esquizofrenia e toma medicamentos controlados. Ele morava com a mãe, mas na pandemia ela morreu. O homem que tem 59 anos passou a morar com o irmão, mas há seis meses o irmão também morreu. O vizinho então voltou a morar na casa da mãe, mas agora sozinho, sem ninguém que pudesse ajudá-lo no controle da medicação.