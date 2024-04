Moradora do interior de SP diz ter visto helicóptero voando baixo e acredita ser a aeronave desaparecida As buscas seguem em São Paulo na tarde desta quinta (4)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As buscas pelo helicóptero desaparecido em São Paulo foram retomadas pela FAB e Polícia Militar. A repórter da RECORD foi até o lugar onde uma testemunha disse ter visto um helicóptero que acredita ser a aeronave dos quatro desaparecidos. Segundo a mulher, o helicóptero fazia muito barulho e parecia desnorteado, sem rumo. O local é próximo do último registro de sinal do celular de Luciana, uma das passageiras desaparecidas.