Moradores reclamam de acidentes em cruzamento de Santo André, no ABC paulista Os moradores chamam o local de "a esquina do medo"

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma esquina na cidade de Santo André, no ABC paulista, é batizada pelos moradores como "a esquina do medo" devido a uma série de acidentes que acontecem no local. O Balanço Geral foi até lá e trouxe mais informações sobre o cruzamento que está preocupando os moradores da região.