Morre cantor João Carreiro após cirurgia no coração Antes da cirurgia, ele chegou a postar um vídeo sorridente e bem-humorado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor João Carreiro, dono de sucessos como "Bruto e Sistemático", morreu, ao passar mal em uma cirurgia. Ele precisava colocar uma válvula no coração, mas teve uma complicação e não resistiu. Carreiro ficou famoso em todo o país pela parceria com Capataz e é considerado uma das vozes mais marcantes do sertanejo nacional.