Motoboy é ameaçado por cliente durante entrega na zona leste de SP

Um motoboy foi ameaçado por um cliente armado com facão durante desentendimento em entrega em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (4). Imagens do circuito de segurança do prédio registraram o momento da discussão. A Polícia Militar foi acionada e chegou a ir ao condomínio apurar a denúncia de agressão. Segundo testemunhas, o entregador foi encaminhado ao hospital da região. O homem que segurava o facão chegou a ser ouvido pelos militares, mas não foi à delegacia registrar boletim de ocorrência. Reginaldo Mendonça, o cliente, falou com o Balanço Geral.