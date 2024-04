Motociclista para no farol e morre após ser atropelada por caminhão Motorista não viu a mulher e a arrastou por alguns metros

Uma mulher deixou o marido no trabalho e parou com a moto no farol. O caminhão que vinha atrás não parou. O homem não viu a motoqueira e bateu na moto de Elda. Ela foi arrastada por alguns metros e morreu em seguida, depois de ser atropelada enquanto esperava pelo farol abrir.