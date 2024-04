Motorista de aplicativo desaparece na zona norte de SP

Alto contraste

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, desapareceu no final de um dia de trabalho na zona norte de São Paulo. Ele mandou uma mensagem num grupo de amigos avisando que ia buscar a filha na casa da ex-mulher para levá-la para se despedir do irmão que se mudou para Minas Gerais. Mas ele não apareceu nem para buscar a filha e nem na casa do menino e, depois dessa mensagem, a família não teve mais notícias dele. Horas depois, o carro do homem foi encontrado abandonado em uma rua na Freguesia do Ó, conhecida por ser um local de abandono de veículos. Até agora, a polícia não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do motorista.