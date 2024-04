Motorista de carro de luxo atropela e mata ciclista e foge sem prestar socorro

Alto contraste

Um motorista de um carro de luxo conversível atropelou e matou Willian, de 37 anos, no litoral sul de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro no local. Imagens do circuito de segurança flagraram o momento do acidente. A vítima estava de bicicleta e tinha acabado de sair da casa da família para comprar bebidas. Quando tentava atravessar a rodovia, foi atingida e a família só descobriu o que tinha acontecido dois dias depois do acidente.