Motorista de ônibus é ameaçado com faca e feito de refém em Santo André, no ABC Paulista A negociação durou 30 minutos até que o criminoso desceu do ônibus com a faca no pescoço da vítima

Na manhã desta terça (16), um motorista de ônibus foi feito de refém no centro de Santo André, no ABC Paulista. A polícia militar foi acionada, inicialmente, para uma ocorrência de roubo. Durante uma hora, o sequestrador ameaçava o motorista com uma faca. A negociação durou 30 minutos até que o criminoso desceu do ônibus com a faca no pescoço da vítima. Foram poucos segundos para ele soltar a faca, liberar o motorista e ser rendido pelos policias.