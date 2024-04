Motorista de van irregular foge de blitz em alta velocidade e é detido no Rio

Alto contraste

Um motorista de uma van irregular tentou fugir de uma blitz em alta velocidade, no Rio de Janeiro. Ele só parou ao ser cercado por agentes e, depois que foi abordado, foi identificado que não possuía carteira de habilitação, além do fato do veículo estar em mau estado de conservação e com o licenciamento atrasado. O motorista foi levado para a delegacia e o veículo removido para o depósito público.