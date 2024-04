Motorista é acusado de abuso, perde o emprego e tem de devolver carro alugado A passageira que fez a denúncia desmentiu o caso e apagou as redes sociais no mesmo dia

Em São Vicente (SP), um motorista de carro por aplicativo perdeu o emprego, foi bloqueado por má conduta, obrigado a devolver o carro alugado que usava para trabalhar e ainda ficou com fama de abusador após uma corrida. Fabio Teixeira, de 47 anos, levou uma passageira de madrugada e anunciou o valor após o fim da corrida. Mas, a passageira alegou que o valor já estava pago. Em meio à discussão, o motorista levou a passageira no ponto em que a pegou, travou a porta e arrancou com o carro. Preocupada, a passageira destravou a porta e pulou com o veículo em movimento. Depois, a mulher fez uma publicação acusando o motorista de abuso. Ela foi confrontada e fez uma nova publicação desmentindo tudo e apagou as redes sociais no mesmo dia. Além da fama de abusador, Fábio foi bloqueado pelo aplicativo por má conduta e obrigado a devolver o carro que alugava para trabalhar.