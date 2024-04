Motorista embriagado atropela e mata criança de 4 anos no Paraná Mesmo após confessar o crime, o homem foi liberado

Um motorista embriagado e sem habilitação atropelou uma criança de 4 anos no Paraná. O menino foi arrastado por cinco metros e ficou preso embaixo do carro. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu. Em depoimento, o motorista disse que estava em uma festa e que pegou o carro emprestado do irmão. Mesmo após confessar o crime, o homem foi liberado.