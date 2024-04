Motorista foge depois de atropelar pai e filho ao tentar controlar a direção do veículo

Alto contraste

Um carro que estava estacionado perdeu o freio, desceu sozinho pela rua e atingiu um pai que estava com o filho no colo. O motorista correu atrás do veículo, mas enquanto ele tentava controlar a direção, o homem caiu no chão com a criança. O mais intrigante é que o motorista não para prestar socorro, ele dá ré e vai embora. A polícia procura por pistas para identificar o suspeito.