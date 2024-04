Motorista morre carbonizado em acidente com caminhão de combustível em MG

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de um caminhão de combustível morreu depois de um acidente em Belo Horizonte (MG) no início da madrugada desta quinta-feira (14). Ele perdeu o controle do veículo e, na sequência, o caminhão capotou e o tanque explodiu. De acordo com os bombeiros, o combustível que vazou do caminhão invadiu as casas da rua, o que fez o fogo se alastrar pela vizinhança. Quatro casas e dez carros foram destruídos pelo fogo. A rede elétrica do local também foi atingida. As causas da explosão vão ser investigadas pela polícia.