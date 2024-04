Motorista passa mal ao volante e esposa assume a direção para evitar acidente Casal agradece a ação rápida da polícia no caso

Um homem passou mal enquanto dirigia, e a esposa que estava no banco do passageiro assumiu o volante. A ação rápida da mulher ajudou a salvar a vida deles e a esposa conseguiu dirigir até uma praça de pedágio. Os policiais estranharam o comportamento dela ao volante, já que o carro estava desgovernado. Eles descobriram o que estava acontecendo e conseguiram salvar o marido dela. Depois do susto, o casal agradeceu pela ação rápida da polícia.