Motorista reage a assalto e atira em criminosos no interior paulista Um bandido ficou ferido e o outro conseguiu fugir

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista reagiu a um assalto em Americana, interior de São Paulo. Na imagem é possível ver quando três mulheres tiram as malas e mochilas do carro e dois ladrões aparecem. Eles anunciam o assalto e elas saem de perto. O motorista do carro assaltado atirou sete vezes contra os criminosos. Um ficou ferido e o outro conseguiu fugir.