Motorista rouba próprio carro durante blitz em Minas Gerais

Em Belo Horizonte (MG), um motorista roubou o próprio carro. Ele foi parado em uma blitz e, por estar com a documentação atrasada, teve o carro apreendido e rebocado. O homem decide recuperar seu veículo e, para isso, assaltou o motorista do guincho e levou o caminhão com seu carro em cima.