Mulher cai no golpe do amor e perde R$ 300 mil Fingindo estar apaixonado, o criminoso abriu uma empresa no nome da vítima

Uma mulher caiu no golpe do amor e acumulou uma dívida de R$ 300 mil. Júlio prometeu uma vida estável à mulher e ela, inclusive, abandonou o emprego para seguir a vida ao lado do amado. Mas, na verdade, o homem era um estelionatário. Ele abriu uma empresa no nome da vítima, estourou todos os cartões dela e acumulou uma dívida de R$ 300 mil.