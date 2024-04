Mulher consegue salvar cachorro antes de ter o carro roubado em SP Depois de negociar com os ladrões, a motorista resgata o cachorrinho e sai do carro

Uma motorista foi rendida por criminosos armados no meio da estrada em Cotia, na Grande São Paulo, e conseguiu resgatar o cachorrinho que estava dentro do veículo. A vítima não reagiu ao assalto e pediu para os criminosos para pegar o Badu, um cãozinho da raça hhasa apso. Depois de negociar com os ladrões, a motorista resgata o cachorro e sai do carro.