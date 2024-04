Mulher de 30 anos arruma as malas e desaparece; família está apavorada Ela sumiu 11 dias antes da virada do ano

Mistério envolve o desaparecimento de uma mulher, chamada Cintia, de 30 anos. Ela desapareceu há 11 dias, antes da virada do ano. O marido disse aos familiares que Cintia colocou os pertences em uma mala e aproveitou, que ele estava trabalhando, para ir embora. No entanto, a família de Cintia questiona essa versão do marido. Isso porque, ninguém acredita que ela deixaria os filhos de 5 e 9 anos de idade sozinhos em casa para fugir. Dias antes do desaparecimento, Cintia contou a alguns parentes que o casamento estava em crise e que o casal ia se separar. O pai da mulher resolveu viajar da Bahia até São Paulo para ter notícias.