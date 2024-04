Mulher desaparece após sair com a filha de 4 anos

Alto contraste

Jennifer Regina, de 28 anos, desapareceu com a filha Alana Cristina, de apenas 4 anos, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ela saiu de casa sem avisar os familiares, mas um dia antes de desaparecer, ela fez a mesma coisa. Saiu de casa sozinha e sumiu, porém foi encontrada pela polícia. Jennifer disse que estava sendo perseguida, então foi levada a um hospital, medicada e levada para casa pela família. Mas, no dia seguinte, Jennifer desapareceu de novo, desta vez com a filha.