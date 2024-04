Mulher desaparece em viagem de Tocantins para São Paulo

Alto contraste

Uma família de Tocantins busca uma mulher que saiu de casa no dia 1º de fevereiro com destino a São Paulo e nunca mais deu notícias. Imagens de câmera de segurança mostram Simarene, de 39 anos, subindo em um ônibus na cidade de Gurupi. De lá, ela seguiu para uma cidade em Goiás e depois foi para Barretos, no interior paulista, e lá, embarcou em outro ônibus para a capital. Ela deveria ter descido na Rodoviária do Tietê, mas não foi mais vista.