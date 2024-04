Mulher desmaia durante assalto no Rio de Janeiro A vítima estava com as filhas de 9 e 15 anos

Uma mãe estava levando as filhas, de 9 e 15 anos, até a escola quando foi assaltada no meio da rua no Rio de Janeiro. No meio do caminho, a mulher foi fechada por três criminosos armados e ficou tão nervosa, que desmaiou. Os assaltantes fugiram com o carro dela.