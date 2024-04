Mulher diz por que lutou com bandidos para tentar evitar roubo de carro Dois criminosos cercaram a vítima no momento em que ela saía da sua Porsche

O Balanço Geral encontrou a vítima que lutou com dois criminosos debaixo de chuva em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Adriana foi abordada quando chegava à casa da irmã. Dois criminosos cercaram a vítima no momento em que ela saía da sua Porsche. Adriana tentou correr, mas a dupla conseguiu arrancar a bolsa da mão dela e assumir a direção do carro de luxo avaliado em meio milhão de reais.