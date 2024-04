Mulher é agredida com nove socos no rosto durante briga de trânsito em SP Vítima falou com o Balanço Geral e disse que confusão foi motivada por ultrapassagem

Uma discussão no trânsito terminou em pancadaria em Araraquara (SP). Um homem desceu do carro, arrancou o celular da mão da motorista e deu nove socos no rosto dela. Amanda Mariano, de 29 anos, ainda tentou impedir a fuga do agressor, mas ele conseguiu escapar. Segundo a vítima, a confusão teria começado um pouco antes e foi motivada por uma ultrapassagem no trânsito. Amanda recebeu atendimento médico e precisou levar nove pontos no rosto. Ela registrou boletim de ocorrência por dano e lesão corporal e o caso está com a Polícia Civil, que deve ouvir o agressor ainda hoje (29).