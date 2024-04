Mulher é assaltada com os dois filhos na frente de casa em Santo André, ABC Paulista A vítima chamou a polícia, mas os suspeitos ainda não foram encontrados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher estava com o filho mais velho e um bebê recém-nascido dentro do carro quando foi abordada por dois homens em uma moto na frente de casa, em Santo André, região metropolitana de São Paulo, no último domingo (24). Os criminosos exigiram o celular dela e a senha para desbloquear o aparelho. A vítima chamou a polícia, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.