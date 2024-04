Mulher é internada na UTI após ser atingida por linha de cerol

Alto contraste

A enfermeira Thais corre o risco de perder as cordas vocais. Ela tinha acabado de sair do trabalho e voltava para casa de moto quando foi atingida por uma linha de pipa com cerol. A mulher está internada, na UTI. Depois que o caso de Thais veio à tona, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna crime o uso de cerol em pipas em todo país, com pena prevista de um a três anos de detenção, além de multa.