Uma mulher foi morta após contratar alguns rapazes para bater no ex-namorado. Os capangas contratados pegaram o dinheiro e não bateram no ex dela, o que deixou Camila indignada. Ela chamou a irmã Elisângela e foram juntas tirar satisfação com os criminosos, e as duas foram mortas.