Mulher é morta pela namorada do ex-marido após brigar por pensão do filho

Uma mulher recebe uma visita inesperada em casa e acaba morta após ser atacada com faca pela namorada do ex-marido. Patrícia foi surpreendida pelo ex-marido e a atual namorada dele. A filha da mulher, de 14 anos, também estava junto, mas o casal não foi até a casa de Patrícia para conversar. Os dois foram fazer um acerto de contas. Patrícia é atacada com uma faca pela namorada do ex-marido e morre na hora, na frente do filho. O crime aconteceu depois de uma briga pelo pagamento de pensão do filho do casal.