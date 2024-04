Mulher fica com perna presa em buraco na rua a caminho de UBS Segundo testemunhas, a calçada cedeu por causa de uma obra

Sonia, de 49 anos, estava andando na rua, a caminho de uma UBS em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, quando um buraco se abriu. A mulher ficou com a perna presa na cratera. A auxiliar de limpeza ficou ferida, foi levada ao hospital e agora está em casa, de cama, com muitas dores e dependendo do marido para tudo. Segundo testemunhas, a calçada teria cedido por causa de uma obra.