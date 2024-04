Mulher fica presa dentro da cabine de roda-gigante após equipamento apresentar problemas

Alto contraste

Uma falha nos marcadores do sistema hidráulico da roda-gigante do Rio Janeiro reduziu a força do motor e uma mulher não conseguia descer. Várias pessoas se reuniram para ajudar e, depois de muito esforço, a situação foi resolvida e ninguém se feriu. A empresa responsável pelo brinquedo suspendeu as atividades por algumas horas, até que a manutenção do equipamento fosse feita. Hoje (10) a roda-gigante já opera normalmente.