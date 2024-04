Mulher finge ser motorista para proteger irmão embriagado em acidente que matou duas vítimas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um acidente de trânsito que deixou dois irmãos gêmeos mortos, José Antônio e João Francisco Bueno, teve uma reviravolta. Amanda Batista, de 21 anos, se apresentou falsamente como motorista da caminhonete envolvida no acidente para acobertar o irmão Pedro Henrique Batista, de 28 anos, que era quem dirigia o veículo e estava bêbado. A defesa dos irmãos Batista disse que preza pelo devido processo legal, que lamenta o acidente e está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.