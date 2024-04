Mulher luta com bandido para impedir roubo de carro e fica pendurada para fora do veículo O Balanço Geral conversou com a vítima

Andrea Cristina, de 51 anos, foi rendida por um criminoso e entrou em luta corporal com o ladrão, ficando pendurada com parte do corpo para fora do veículo para impedir o roubo do carro em Itu, no interior de São Paulo. O criminoso se jogou do carro em movimento e abandonou a vítima sem controle da direção. O veículo colidiu contra uma árvore e Andrea foi socorrida. A vítima passa bem, mas ficou com o prejuízo do carro e sem o celular, levado pelo criminoso.