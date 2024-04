Alto contraste

A polícia procura pela incendiária misteriosa. A mulher teria colocado fogo em um carro dentro de um prédio na zona leste de São Paulo. Vanessa, a dona do automóvel, disse que o prejuízo foi de cerca de R$ 8 mil. Imagens de circuito instaladas no estacionamento mostram uma pessoa saindo do local.