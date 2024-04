Mulher morre após queda de paramotor; equipamento falhou na vez dela

Alto contraste

Uma família que estava curtindo as férias na praia decidiu fazer um passeio de paramotor. A fila longa de turistas começa a cansar as crianças, e Edjane, que era a próxima na fila, percebe e cede a vez para a família. Quando chega a vez da Edjane fazer o passeio, uma tragédia acontece, o paramotor falha e cai. Ela e o instrutor de voo foram socorridos, mas Edjane não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o acidente mas, de acordo com o instrutor, o paramotor foi atingido por uma linha de pipa com cerol, que cortou as cordas do equipamento.