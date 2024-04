Mulher morre após ser atropelada por moto na zona leste de SP

Alto contraste

Uma câmera de segurança flagrou um atropelamento com vítima fatal em Itaquera, na zona leste de São Paulo. É possível ver quando a mulher se prepara para atravessar e olha para os dois lados, de repente, uma moto aparece em alta velocidade e a atinge em cheio. O impacto é tão forte que, além de atropelar, a moto arrasta a mulher. A vítima, de 56 anos, chegou a receber atendimento no local, mas morreu depois de dar entrada no hospital.