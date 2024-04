Mulher morre após sofrer queimaduras ao fritar ovo

Alto contraste

Elisângela, de 33 anos, morreu após sofrer queimaduras no momento que fritava um ovo em casa, no interior de São Paulo. A vítima quebrou um ovo e jogou dentro de um copo antes de colocar na frigideira. Ela não percebeu que no copo tinha um pouco de água e quando colocou a clara e a gema na frigideira com óleo quente, as chamas subiram e atingiram o corpo dela. Elisângela foi socorrida pelo marido e teve queimaduras de terceiro grau no peito e no queixo.