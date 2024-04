Alto contraste

Margareth Xavier Veraldo, de 53 anos, morreu após uma casa desabar em cima do carro que ela estava no Rio de Janeiro. O esposo da vítima, Marco Antônio de Paula, está internado no hospital em estado grave. A polícia investiga quem é o dono do imóvel, que está vazio.