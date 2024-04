Alto contraste

João Paulo, de 31 anos, foi morto pela própria esposa, Patrícia, de 29 anos, com golpes de faca, em Americanópolis, zona sul de São Paulo. Patrícia fugiu com as três filhas depois da morte do marido. Logo depois do crime, ela disse que ia se entregar, mas segue foragida. O Balanço Geral conversou com a mãe da vítima.