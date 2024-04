Mulher recebe benefício do governo e gasta em roupas de grife e passeios de luxo A mulher está desempregada e com aluguel atrasado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mãe de três filhos se inscreveu em um programa do governo americano e conseguiu receber R$ 60 mil. Em vez de pagar as contas, ela gastou o dinheiro em roupas de grife, passeios de luxo e até em tratamento de beleza. A mulher está desempregada e com aluguel atrasado.