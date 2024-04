Na véspera do casamento, homem reage a tentativa de assalto e é assassinado A polícia investiga se os assassinos confundiram David com um integrante de um grupo criminoso

Um noivo às vésperas do casamento foi assassinado no Rio de Janeiro. David, de 35 anos, vai até a igreja acertar os últimos detalhes. Ele e a Elizandra estão juntos há dez anos, mas só agora conseguiram se programar para oficializar o casamento. David teve o corpo esquartejado e jogado em um rio após reagir a um assalto. Ele não quis entregar o celular e foi assassinado. A polícia investiga se os assassinos confundiram David com um integrante de um grupo rival.