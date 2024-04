"Não existiu nenhum vestígio de crime", afirma advogado de jogador do Corinthians sobre a morte da jovem Lívia

Alto contraste

O Balanço Geral traz novas informações sobre o caso Lívia Gabriela, a jovem de 19 anos estava com um jogador do Corinthians, no apartamento do atleta, na zona leste de São Paulo. Esse era o primeiro encontro entre eles, mas Lívia passou mal e teve uma hemorragia durante a relação sexual. O jogador Dimas ligou para o SAMU e a jovem ela foi levada para o hospital do Tatuapé, porém, teve quatro paradas cardíacas e morreu. O advogado do atleta falou com nossa equipe sobre o caso.