Um vídeo de um neto com a avó e um cão, da raça Golden, está divertindo todo mundo e já tem mais de dois milhões de acessos. O homem oferece manga para a avó e quando ela vai pegar, ele rouba a garfada dela e come toda a fruta. Para defender a idosa, o cachorro parte para cima do neto. Veja!