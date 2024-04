No interior paulista, homem é preso suspeito de roubar e matar engenheiro que vivia nos Estados Unidos A suspeita é de que Gabriel tenha atraído Paulo para um apartamento alugado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi preso o principal suspeito de matar um engenheiro que vivia nos Estados Unidos e passava férias no interior de São Paulo. Paulo Roberto, de 34 anos, veio da Califórnia para a casa dos pais em Ribeirão Preto. Durante as férias, disse que ia sair para encontrar amigos e depois disso foi encontrado morto em um apartamento alugado. A suspeita é de que Gabriel tenha atraído Paulo para um apartamento alugado. Em seguida, o engenheiro foi morto e roubado. A polícia entrou no caso e conseguiu encontrar o suspeito, que estava escondido na casa de uma namorada.