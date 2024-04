'Nunca tinha visto algo assim', diz filho de idosa que morreu durante enchente em SP

Alto contraste

Valdete Borges de Oliveira, de 75 anos, morreu na noite deste domingo (17) no bairro Vila Doutor Eiras, zona leste de São Paulo, depois do temporal que atingiu a região. A idosa teve sua residência invadida pela água da chuva. A filha da vítima compareceu à delegacia e relatou que sua mãe foi socorrida ao hospital e, no local, o óbito foi constatado. Ainda segundo o filho da vítima, Luis Carlos Borges, ela não tinha como sair da casa, afinal estava se recuperando de uma dengue. Sobre a quantidade de água que invadiu a casa, ele ainda falou que nunca havia visto algo assim.