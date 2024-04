Olheiros entram em prédio com chave de morador, tiram fotos do local e ladrões invadem apartamento dias depois O prejuízo foi de mais de R$ 20 mil

Dois adolescentes entraram em um prédio em Guarulhos, na Grande São Paulo usando a tag, a chave que só moradores têm para entrar. Eles entraram no elevador, desceram em um andar e tiraram fotos da porta de um apartamento. Dois dias depois, um ladrão entrou no prédio com a mesma chave de acesso que os adolescentes usaram e arrombou o apartamento que os garotos fotografaram. O prejuízo foi de mais de R$ 20 mil.