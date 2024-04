Operadora de caixa é atacada por homem mascarado no interior paulista; ex é suspeito A mulher se encontra no hospital e Diego Rafael é procurado pela polícia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operadora de caixa de supermercado foi atacada por um homem mascarado, em Itu, no interior de São Paulo. A vítima estava trabalhando quando, de repente, um homem com uma máscara preta entrou no local e a atacou. Enquanto era socorrida pelo Samu, ela conseguiu revelar a identidade do criminoso: Diego Rafael, seu ex-companheiro. A mulher se encontra no hospital e Diego é procurado pela polícia.